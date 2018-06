ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে কিনা বুঝবেন যেভাবে

প্রযু্ক্তি ডেস্ক: প্রযুক্তির পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর অপব্যবহারও বেড়েছে। বর্তমানে এমন অনেক ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে যেখানে অনেক মানুষের সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে। যদি দেখেন আপনার কোনো বন্ধু আপনাকে বলছেন আপনার অ্যাকউন্ট থেকে পর্ন লিঙ্ক পোস্ট করা হচ্ছে কী করবেন? জেনে নিন— কীভাবে বুঝবেন আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে কি না? আপনি যতবার ফেসবুকে লগ-ইন করেন, তত বারই ফেসবুকে সেই সেশনটা নোট করা হয়। যেমন আপনি কোথা থেকে প্রোফাইল খুলেছেন, কখন খুলেছেন ইত্যাদি। দেখার জন্য প্রথমে Settings-এ ক্লিক করুন। সেখান থেকে Security and Login> Where You’re Logged In. এখানেই আপনি যাবতীয় ইনফো পাবেন। যদি দেখেন আপনি ওই একই সময়ে লগ-ইন করেননি তবে বুঝবেন আপনার অ্যাকাউন্টটি অন্য কেউ ব্যবহার করছে বা হ্যাক করা হয়েছে।

এর পর যা যা করবেন…

Password পাল্টে ফেলুন : হ্যাক হয়েছে বুঝতে পারলেই পাসওয়ার্ডটি সবার আগে পাল্টে ফেলুন। যদি হ্যাকার আপনার পাসওয়ার্ড পাল্টে দিয়ে থাকে তবে লগ-ইন করতে পারবেন না। সে ক্ষেত্রে Forgot Password-এ ক্লিক করে ইমেইলে জেনারেটেড পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ-ইন করে তারপর পাসওয়ার্ড পাল্টান। পাসওয়ার্ড পাল্টাতে হলে ফলো করুন : Settings> Security and Login> Login>Change password>Edit.

রিপোর্ট করুন : সবার আগে ফেসবুককেই জানান যে, আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে বা অন্য কেউ সেটি ব্যবহার করছে। কীভাবে জানাবেন : যে ব্রাউজারে আপনার অ্যাকাউন্ট লগ-ইন করছেন সেখানই অন্য ট্যাব খুলে টাইপ করুন Facebook Help Center যে পেজটি খুলবে সেখানে Security-i মধ্যে অনেকগুলো অপশন রয়েছে। যেটি সব থেকে ঠিক মনে হবে সেটি ক্লিক করে রিপোর্ট জানান ফেসবুককে।

ড্যামেজ কন্ট্রোল: ফেসবুকে জানানোর পর বন্ধুদের জানান। যদি প্রত্যেককে আলাদা করে জানানো সম্ভব না হয় তবে ওয়ালে লিখে পোস্ট করে সবাইকে জানান যে, আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক্ড হয়েছিল। যদি আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো খারাপ পোস্ট চোখে পড়ে বা কোনো লিঙ্ক চোখে পড়ে তা যেন ক্লিক না করেন। সেটা ব্লক করে ফেসবুকের কাছে Report Spam করেন। এভাবে যতটা সম্ভব সবাইকে সতর্ক করুন।

সন্দেহজনক অ্যাপ ডিলিট করুন : অনেক সময় বিভিন্ন লিঙ্কে ক্লিক করে যখন কোনো অ্যাপ খোলেন তখন আপনা থেকেই সেটা আপনার অ্যাকাউন্টের অ্যাপ লিস্টে অ্যাড হয়ে যায়। সেই অ্যাপ থেকেও অনেক সময় আপনার ব্যক্তিগত ইনফো পাচার হয় এবং হ্যাকারদের সুবিধা করে দেয়। ফলে সন্দেহজনক কোনো অ্যাপ চোখে পড়লেই সেটা ডিলিট করুন। কীভাবে করবেন : Settings> Apps and Websites। এখানে অ্যাপ লিস্ট দেখতে পাবেন।

সতর্ক থাকুন : যদি এমন ঘটে তারপর অবশ্যই সতর্ক হয়ে যান। কোনো অজানা লোকের কাছ থেকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করবেন না। যদি বর্তমান ফ্রেন্ড লিস্টে কোনো সন্দেহভাজন থাকেন, তাকে সরিয়ে দিন। তাই এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। সূত্র : ইন্টারনেট।