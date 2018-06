এখনো দুনিয়া কাঁপানো মাইকেল জ্যাকসন

বিনোদন ডেস্ক: ১৯৮০ এর দশকে আমেরিকার জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী হিসেবে দর্শক মহলে স্থান করে নেয় একটি স্টাইলিশ যুবক। একাধারে যেমন তুখোড় গায়ক, অভিনেতা, ড্যান্সার অন্যদিকে গীতিকার, রেকর্ড প্রযোজকসহ বহু প্রতিভায় ভাস্বর ছিলেন এই তারকা। গানের পাশাপাশি নাচের পারফরম্যান্স সমানভাবে বিশ্বের অগণিত ভক্তকে মুগ্ধ করেছে চৌম্বকীয় আবেশের মতো। আর সেই অদ্ভুত যুবকটি নাম মাইকেল জোসেফ জ্যাকসন। আজ ২৫ জুন কিংবদন্তি এই পপসম্রাটের নবম প্রয়াণ দিবস। মহান এই সংগীত তারকার আদ্যোপান্ত নিয়ে লিখেছেন— পান্থ আফজাল

১৯৫৮ সালের ২৯ আগস্ট আমেরিকার ইন্ডিয়ানা প্রদেশের গ্যারে শহরে জন্ম ‘কিং অব পপ’ মাইকেল জ্যাকসনের। আফ্রো-আমেরিকান এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম তার। দশ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি অষ্টম। বাবা জোসেফ জ্যাকসন কারখানার শ্রমিক হলেও গানের চর্চা করতেন। আমেরিকান নিগ্রোদের প্রিয় ‘রিদম অ্যান্ড ব্লুজ’ এর চর্চা শুরু হয়েছিল পারিবারিক আবহে। মাত্র ৫ বছর বয়সে এমজের সংগীত জীবন শুরু হয়। ‘জ্যাকসন ফাইভ’ নামের একটি ব্যান্ড দলের সদস্য ছিলেন মাইকেল। ব্যান্ডটি গঠন করার পর তারা কিছু গান রিলিজ করে, যা পরবর্তীতে বিলবোর্ড চার্টে স্থান করে নেয়। সেই সময় বিখ্যাত মিউজিক ম্যাগাজিন ‘রোলিং স্টোন’ তাদের প্রচ্ছদে এই উঠতি তারকাদের কভার করে। সত্তর দশকের পর ‘জ্যাকসন ফাইভ’ ছাড়ে মাইকেল। এরপর মাইকেলের একক শিল্পী হিসেবে সংগীতবিশ্বে পথচলা শুরু। আরেক রকস্টার এলভিস প্রিসলির একমাত্র সন্তান লিসা মেরি প্রিসলিকে বিয়ে করেছিলেন মাইকেল। যদিও দুবছর সংসারের পর তারা আলাদা হয়ে যান। ’৯৭ সালে আবারও বিয়ের পিঁড়িতে বসেন পপসম্রাট। ১৯৮২ সালে রিলিজ হওয়া ‘থ্রিলার’ অ্যালবাম সর্বকালের বিক্রীত রেকর্ড হিসেবে আজও অটুট, যা ভাঙার মতো মহাতারকার আবির্ভাব আর কখনই ঘটবে বলে মনে হয় না। জীবিতকালে অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হন মাইকেল জ্যাকসন। তার মধ্যে দুইবার হয়েছেন ‘রক এন রোল হোল অব ফেম’। এ ছাড়াও ১৩টি গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড, ১৩টি সেরা একক সংগীত এবং ৭৫ কোটি অ্যালবাম বিক্রির রেকর্ড রয়েছে তার ঝুলিতে। তার গাওয়া পাঁচটি সংগীত অ্যালবাম বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রীত অ্যালবাম। গানের তালে তালে মাইকেলের নাচের কৌশলগুলোও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। করেছেন কিছু চলচ্চিত্রে অভিনয়। ১৯৮৮ সালে বের হয় ‘মুনওয়াকার’। তবে প্রজন্ম তাকে অভিনেতা হিসেবে চিনেছে ‘মেন ইন ব্ল্যাক টু’ দিয়ে। এই মহাতারকা পেপসির একটি বিজ্ঞাপনের মডেল হতে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত হন; ফলে প্লাস্টিক সার্জারি করতে হয়। এতে বার বার অসুস্থ হওয়ার দরুণ অবশেষে নিজের চেহারায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটান তিনি। ২০০৮ সালে আমেরিকায় একজন ইমামের উপস্থিতিতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মানবতাবাদী এই শিল্পী তার আয়ের অনেক অংশ দান করেছেন নানা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে। পরিবেশ রক্ষায় গেয়েছেন ‘আর্থ সং’। তারপরও তাকে নিয়ে বিতকের্র শেষ নেই। নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই প্রথম তার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তোলেন এক শিশুর বাবা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নানা কেলেঙ্কারিতে জড়ালেও প্রায় ৪০ বছর ধরে সারা বিশ্বে বিখ্যাত হয়েছিলেন। হ্রদরোগে আক্রান্ত হয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি হাসপাতালের কোমায় চিকিৎসারত অবস্থায় ছিলেন তিনি। কিন্তু সেই কোমা থেকে আর জেগে না উঠে বিশ্বের ভক্তকুলকে কাঁদিয়ে মহান এই তারকা ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন না ফেরার দেশে পাড়ি জমান। এখন আর তিনি গাইবেন না—

‘Heal The World

Make It A Better Place,

For You And For Me

And The Entire Human Race.’

প্লাস্টিক সার্জারি রহস্য

গায়ের রং ছিল কালো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বদখত ত্বকের রোগ দেখা দেয়। চামড়ার রং সাদা হতে শুরু করে। জানা যায়, তিনি শুধু নাকের সার্জারি করিয়েছিলেন, ত্বকের নয়। চামড়ার রঙের অস্বাভাবিকতার জন্য ভারী মেকআপ ব্যবহার করতেন।

সেই নাচের রহস্য উন্মোচন

মারা যাওয়ার পরও মাইকেল জ্যাকসনকে নিয়ে গবেষণা চলছেই। নাচের ছন্দে বিশ্ব মাতিয়েছেন এই পপতারকা। গোড়ালির ওপর ভর করে অভিকর্ষকে উপেক্ষা করে কীভাবে তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে নাচতেন তা নিয়ে অনেকেরই কৌতূহল! জানা যায়, মাইকেল জ্যাকসন এক বিশেষ ধরনের জুতা ব্যবহার করতেন।

হারিয়ে গেছে সংগ্রহে থাকা অস্কার

১৯৩৯ সালের বিখ্যাত চলচ্চিত্র ‘গন উইথ দ্য উইন্ড’ সেরা সিনেমা ক্যাটাগরিতে জিতেছিল অস্কার। ডেভিড সেলঝেনিক নির্মিত ছবির এই অস্কারটি পরে নিলাম থেকে কিনে নিয়েছিলেন পপসম্রাট মাইকেল জ্যাকসন। জানা গেছে, অস্কার পুরস্কারটি নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। সব সম্পত্তির মধ্যে ১৫ লাখ ৪০ হাজার ডলার দিয়ে নিলাম থেকে কেনা হয়েছিল পুরস্কারটি।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

জীবনের শেষদিকে এসে নানা যন্ত্রণায় বিরক্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এ ব্যাপারে তার প্রযোজক বন্ধু ও গীতিকার ডেভিড ওয়ার্নসবি ও ফিলিপ বুবাল তাকে সহায়তা করেন। মুসলিম হওয়ার পর তিনি মিকাঈল নাম গ্রহণ করেছিলেন।

বেশি বাঁচতে মাইকেলের অক্সিজেন কক্ষ

গুজব ওঠে, নেভারল্যান্ডের একটি কক্ষে মাইকেল ঘুমাতেন, সেটা নাকি অক্সিজেন কক্ষ। এই কক্ষে ঘুমালে নাকি অনেক বছর বেশি বাঁচা যায়। তবে মাইকেল দাবি করেছিলেন, এমন কোনো কক্ষ নেভারল্যান্ডে নেই। আমি এমন কোনো কক্ষে ঘুমাই না।’

মৃত্যুর আগে ৬০ দিন নির্ঘুম

বিশ্বখ্যাত পপতারকা মাইকেল জ্যাকসন মৃত্যুর আগে ৬০ দিন নির্ঘুম ছিলেন বলে জানা যায়। যদি ঘটনাটি সত্যি হয়, তাহলে জ্যাকসনই পৃথিবীর প্রথম ব্যক্তি যিনি টানা দুই মাস ঘুমাননি।

মাইকেলের রহস্যজনক মৃত্যু

মাইকেলের মৃত্যু নিয়ে এখনো রয়েছে ধোঁয়াশা। মাত্র ৫০ বছর বয়সে ব্যক্তিগত ডাক্তারের উপস্থিতিতে তারই দেওয়া ঘুমের ওষুধের ওভার ডোজে মৃত্যুবরণ করেন এই কিংবদন্তি শিল্পী। কিছু সূত্রমতে, অতিরিক্ত ব্যথানাশক ওষুধ সেবনের ফলে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয় তার। আবার অনেকে বলছেন, ‘দিস ইজ ইট’ কনসার্টে অংশ নেওয়ার পর অতিরিক্ত ৫০টি শোতে সংগীত পরিবেশন করার চাপে ছিলেন তিনি।

বাবার মৃত্যু নিয়ে কন্যা প্যারিসের অভিযোগ

মাইকেল জ্যাকসনের দ্বিতীয় সন্তান প্যারিস দাবি করেন তার বাবা মাইকেল জ্যাকসনকে হত্যা করা হয়েছে। কন্যার দাবি, ২০০৯ সালে মাইকেল জ্যাকসনের মৃত্যুর বিষয়টি ছিল একটি ষড়যন্ত্র। সাত বছর আগে যখন তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল, তখন তিনি ছিলেন মাত্র ১১ বছরের শিশু। সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন